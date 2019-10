Samenscholingsverbod Terneuzen voor jongeren

De gemeente Terneuzen heeft in samenspraak met politie en justitie een samenscholingsverbod voor jongeren afgekondigd voor de stad Terneuzen. Een gemeentewoordvoerder meldt dat de maatregel is genomen naar aanleiding van ongeregeldheden tussen jongeren. Het verbod is op donderdag 16.00 uur ingegaan en geldt voorlopig voor een week.

In die periode mogen personen tussen de 10 en 26 jaar in de kern Terneuzen niet met twintig of meer mensen bij elkaar staan. De politie beoordeelt of overlast of verstoring van de openbare orde dreigt en zal mensen die het samenscholingsverbod overtreden aanhouden.

Groepen leerlingen van de middelbare school Lodewijk College zochten elkaar de afgelopen dagen op om te vechten. Via sociale media waren berichten verstuurd waarin werd opgeroepen tot de matpartij. Aanleiding hiervoor zou een ruzie zijn tussen twee meisjes om een jongen.