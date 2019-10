Samenscholingsverbod Terneuzen niet verlengd

Het samenscholingsverbod voor jongeren in Terneuzen wordt niet verlengd. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. Het besluit is genomen in samenspraak met de politie, het openbaar ministerie en het Lodewijk College.

Vorige week was het onrustig in de Zeeuwse stad. Groepen jongeren zochten elkaar op om te vechten. De politie greep in om verdere escalatie te voorkomen. Daarna zorgden jongeren via een Snapchat-account voor meer onrust. Woensdag werd een 18-jarige jongen aangehouden in verband met dat account. Een week eerder werd al een 16-jarig meisje aangehouden wegens opruiing.

„Momenteel zijn er geen signalen dat er ongeregeldheden gepland worden of gaan plaatsvinden”, staat in de verklaring van Terneuzen. „Mochten er alsnog signalen binnenkomen die daarop wijzen, kan de driehoek (de politie, het OM en de gemeente) dezelfde dag beslissen om weer een samenscholingsverbod in te stellen.”