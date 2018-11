Samenkomst stintmakers in gerechtsgebouw

Circa vijfentwintig medewerkers van stintfabrikant Stintum, onder wie directeur Edwin Renzen, zijn donderdag naar de rechtbank in Utrecht gekomen. De rechter doet om 13.00 uur uitspraak in een kort geding over het gebruik van de stint. Kinderopvang Het Kinderstraatje uit Almere wil het voertuig weer kunnen gebruiken om kinderen te vervoeren.

De Stintum-medewerkers zijn vooral naar het gerechtsgebouw gekomen om om nog een keer samen te komen. „En we hebben toch niks te doen”, zegt een van hen.

Het gebruik van de stint, een elektrische bolderkar, werd verboden na een ongeval in Oss. Vier kinderen kwamen om het leven toen een stint werd aangereden door een trein.