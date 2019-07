“Samen vechten voor Europa”

De Franse marinebouwer Naval Group aast op een miljardenorder voor nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine. “Samen moeten we vechten voor Europa.”

Op de werf van Naval Group in Cherbourg wordt in aanwezigheid van de Franse president Macron vrijdag de nieuwe nucleaire onderzeeboot Suffren gepresenteerd. Voor de gelegenheid is de boeg van het 99 meter lange gevaarte in de Franse nationale kleuren rood, wit en blauw gestoken. Toeval of niet: ook de Nederlandse kleuren.

Viceadmiraal Rob Kramer, commandant van de Koninklijke Marine, lacht als hij in Cherbourg op de ‘Nederlandse kleuren’ wordt gewezen. ‘Mooi toch?’ Ziet hij over zeven, acht jaar zo’n boot in Den Helder voor zich? ‘Ik pleit voor snelheid op het dossier van vervanging onderzeeboten. Het houdt een keer op. Wie ze gaat bouwen is niet aan mij.’

De Suffren is de eerste van zes nieuwe onderzeeboten voor de Franse marine, de zogenaamde Barracudaklasse. Dolgraag willen de Fransen ze ook aan Nederland verkopen, zij het dan in de niet-nucleaire variant en met geringere afmetingen. De vier onderzeeboten van de Walrusklasse van de Koninklijke Marine zijn dringend aan vervanging toe. Naval ging begin dit jaar een samenwerkingsverband aan met de Nederlandse bouwer van baggerschepen IHC.

Topman Hervé Guillou van de Naval Group garandeert desgevraagd 2000 tot 3000 banen in de maritieme industrie in Nederland. “Desnoods bouwen we de Nederlandse onderzeeboten compleet in Nederland. Maar het gaat er niet om in welk land wat wordt gebouwd. Samen moeten wij vechten voor Europa. China en Rusland zijn grote spelers.”

Naast de Naval Group aast de Nederlandse werf Damen Shipyards op de order. Damen ging daarvoor een strategische samenwerking aan met het Zweedse Saab Kockums die kennis van het bouwen van onderzeeboten in huis heeft. Verder is de Duitse werf Thyssenkrupp Marine Systems in de race. TKMS biedt aan de onderzeeboten in Den Helder te willen bouwen, maar heeft (nog) geen Nederlandse partner. Naval heeft al ruim honderd onderzeeboten gebouwd. Voor Australië, die er twaalf bij de Fransen bestelde, wordt in het land een nieuwe werf gebouwd.