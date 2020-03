Samen op Houseparty nu we niet samen kunnen zijn

Nu we allemaal thuiszitten, wachtend tot de corona-uitbraak achter de rug is, zoeken we manieren om toch met elkaar in contact te blijven. Thuiswerkers vergaderen veel via diensten als Zoom, maar een andere app is de laatste tijd ook aan een opmars bezig: Houseparty.

Houseparty omschrijft zichzelf als een ‘social video app’. Gebruikers kunnen beeldbellen met acht mensen tegelijk en spelletjes met elkaar spelen. Veel meer heeft het niet om het lijf, maar het geeft de deelnemers de kans om samen te zijn terwijl ze niet samen kunnen zijn. Houseparty kent meerdere spelletjes, zoals Heads Up (waarin eentje moet raden welk woord een ander omschrijft), Quick Draw (raden wat de ander tekent) en Trivia (een quiz over wetenswaardigheden). Daarnaast kunnen gebruikers elkaar facemails (videoboodschappen) sturen.

In de afgelopen weken heeft Houseparty er wereldwijd miljoenen gebruikers bijgekregen, hoewel precieze cijfers moeilijk te achterhalen zijn. In Nederland staat Houseparty al ongeveer een week in de top van de downloadranglijsten, zeggen analisten van AppFollow, ongeveer op gelijke hoogte met thuiswerkapps Microsoft Teams, Zoom en Hangouts Meet. Andere apps die we nu veel gebruiken nu we thuiszitten, zijn Tinder en de babyapp Oei, Ik Groei.