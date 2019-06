Salvage bereidt zich voor op nieuw noodweer

Door al het noodweer is het een uitzonderlijk drukke week voor Stichting Salvage. De organisatie stuurt namens de verzekeraars coördinatoren op pad om gedupeerden bij te staan en te zorgen voor een stabiele en veilige situatie.

"We moesten deze week al twee nachten achter elkaar alle zeilen bijzetten. Dat is een unieke situatie", vertelt directeur Johan van den Berg. Nu het KNMI vrijdag opnieuw code oranje heeft afgegeven vanwege naderend meteorologisch onheil, bereidt de stichting zich voor op meer drukte.

Op een normale dag heeft de stichting 15 à 20 zogeheten Salvagecoördinatoren paraat. De pool van coördinatoren bestaat in totaal uit ongeveer 150 mensen. ’‘Natuurlijk gaan we weer opschalen. We waarschuwen al onze Salvagecoördinatoren en vragen wie er er beschikbaar is om opgeroepen te worden. Er zijn er ook genoeg die zich spontaan aanmelden, de betrokkenheid is groot’‘, vertelt Van den Berg.

De mensen die Salvage inhuurt, doen dit werk naast hun reguliere baan. Ze werken doorgaans voor bureaus die gespecialiseerd zijn in het vaststellen van schade. Ze komen vaak ter plaatse op verzoek van de brandweer. ’‘We helpen met schadebeperking, zorgen voor een stabiele situatie, maar regelen bijvoorbeeld ook onderdak of beveiliging als dat nodig is. Daarvoor werken we samen met veel andere bedrijven. Er staat een heel netwerk klaar om de helpende hand te bieden’’, schetst de directeur van de stichting.

Tijdens de stormen van eerder deze week rukten de experts van Salvage in totaal 69 keer uit, vooral om te helpen bij schade door omgewaaide bomen, wateroverlast en branden na blikseminslagen.