Saltro: tests gaan niet naar Abu Dhabi maar naar Overvecht

Het bedrijf Saltro gaat voor de overheid meer coronamonsters verwerken om te kijken of de geteste mensen het virus onder de leden hebben. Dat doet het bedrijf niet in Abu Dhabi, zoals eerst de bedoeling was, maar in de wijk Overvecht in Utrecht. In een gebouw daar wordt „met stoom en kokend water” een zogenoemd hoogvolumelab opgezet, dat 10.000 tot 20.000 tests per dag zou moeten verwerken, zegt een woordvoerder van het bedrijf. Binnen een paar weken zou dat in gebruik moeten zijn.

Saltro analyseert al coronamonsters voor de GGD in de provincie Utrecht.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid besloot vrijdag om de tests niet te laten verwerken in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens de minister was er een onacceptabel risico op het gebied van privacy. Saltro accepteert het besluit van De Jonge. „Wij denken dat we voldoende waarborgen hebben aangebracht, maar de minister hield twijfels. In combinatie met maatschappelijke onrust, de vragen uit het land, maakt dit het besluit begrijpelijk”, aldus het bedrijf.

Saltro kan nog niet zeggen of een ander land gebruikmaakt van de aangeboden testcapaciteit in Abu Dhabi: „Het is niet zo dat het lab daar leeg komt te staan. Het gaat ongetwijfeld ingezet worden, het blijft zeker niet buiten gebruik. Er is ontzettend veel vraag naar testcapaciteit.”