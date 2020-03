Salem in Ridderkerk gesloten voor bezoek, steeds meer verpleeghuizen op slot

Een bezoek aan vader of moeder kan niet meer. Om kwetsbare ouderen te beschermen tegen het oprukkende coronavirus gaan steeds meer woonzorgcentra op slot. Of ze stellen vergaande restricties in. Moeilijk, maar noodzakelijk, zo vinden de bestuurders.

Op de voordeur hangt een pamflet. De deur zit op slot. Niemand kan meer naar binnen, alleen het zorgpersoneel. Sinds dinsdagmorgen is verpleeghuis Salem in Ridderkerk gesloten voor bezoek. „Ook familieleden laten we niet toe”, zegt Thijs Wijzenbroek van de raad van bestuur. „Tenzij er sprake is van een noodsituatie, bijvoorbeeld als een bewoner op sterven ligt.”

Geen gemakkelijke beslissing, vindt de bestuurder. „We weten hoe onze bewoners uitkijken naar bezoek, maar we willen voorkomen dat we achter de feiten aanlopen. Hoewel er nog geen sprake is van een besmetting, willen we hen beschermen.”

Bij zorgorganisatie Cedrah, met woonzorgcentra als Beth San in Moerkapelle en Eben-Haëzer in Middelburg, vindt ook elke dag crisisoverleg plaats. „Je zit continu in dilemma”, zegt Teunis Stoop van de raad van bestuur. „Toch kiezen we op dit moment nog niet voor een complete sluiting. Dit omdat een bezoekverbod een geweldige impact heeft op de bewoners en we bang zijn dat het allemaal nog een tijd gaat duren.”

Er geldt een limiet van maximaal een bezoeker per bewoner per dag. „Voor alle ingangen staan portiers die de toegangsregistraties checken.” Verder is de dagbesteding stopgezet. Er zijn geen gemeenschappelijke maaltijden meer. Bewoners krijgen zoveel als mogelijk een-op-een-begeleiding, om verschillende contacten te voorkomen.

Ook bij zorggroep Sirjon, waar onder andere woonzorgcentrum Maranatha in Rijssen onder valt, geldt een bezoekerslimiet van een persoon per dag. Voorzitter van de raad van bestuur Ad Plomp: „Al sluit ik niet uit dat de deur helemaal dicht moet voor bezoekers.”

Ook hier is de dagopvang stopgezet en kunnen mensen niet meer komen logeren. Alle activiteiten die niet direct met de zorg te maken hebben, zijn afgelast. „Bewoners vinden het jammer dat hun zanguurtje niet door gaat en dat er ook geen gezamenlijke dagopening meer is, maar dat ze nu luisteren op hun kamer”, zegt Plomp. “Er is begrip voor de situatie, maar ze vinden het heel spannend allemaal.”

In Salem worden de bewoners zo goed mogelijk opgevangen. „Sinds vorige week is er al geen therapie meer”, zegt bestuurder Wijzenbroek. „Onze therapeuten zijn dus ‘vrij’ om op de afdeling een spelletje te doen met de bewoners. Zo proberen we het met elkaar op te lossen. Gelukkig hebben we een royaal personeelsbestand.”

Mocht het aantal ziekmeldingen toenemen, dan zijn er opties. „Daar hebben we plannen voor. Kantoormedewerkers kunnen helpen met het eten.”

Ook bij Cedrah en Sirjon zijn er richtlijnen voor het geval er veel zorgmedewerkers ziek worden. Bestuurder Stoop van Cedrah: „Gelukkig is het aantal ziekmeldingen nog niet toegenomen. Maar mocht het nodig zijn, dan komen er leerlingen van het Hoornbeek College bij ons werken. Zij kunnen toch niet naar school.”

„Wij kunnen ook staigaires inzetten”, zegt bestuurder Plomp van Sirjon. „En als er bij een locatie veel personeel ziek wordt, vragen we mensen van een andere locatie. Of we vragen uitzendkrachten. We bekijken de situatie per dag. Het nieuws vraagt veel werk van ons allemaal.”

„Als managers doen we wat we kunnen, maar we weten ons afhankelijk van God die erboven staat”, voegt Stoop toe. „Voor onze vergadering las ik psalm 121, waar staat dat God een Schaduw aan onze rechterhand is. We kunnen schuilen bij Hem, dat is in deze crisistijd het meest cruciaal.”