Sail kijkt naar mogelijke alternatieve scenario’s

De organisatie van Sail, dat staat gepland voor 12 tot en met 16 augustus in Amsterdam, neemt op korte termijn een beslissing over wat er met het nautische evenement moet gebeuren. „De instructie van de minister-president is glashelder”, zegt een woordvoerder. „De Sail-organisatie bekijkt nu de mogelijk overgebleven scenario’s en zal dan na zorgvuldig overleg met alle partners op zeer korte termijn een verantwoorde beslissing nemen.”

Sail vindt eens in de vijf jaar plaats. In de hoofdstad komen monumentale zeilschepen vanuit de hele wereld samen, wat tijdens de vorige editie 2,3 miljoen bezoekers trok.