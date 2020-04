Sail helemaal afgeblazen vanwege corona

De komende editie van Sail Amsterdam gaat niet door. De organisatie heeft besloten het hele scheepvaartevenement af te blazen na de verlenging van de coronamaatregelen die premier Mark Rutte dinsdag heeft afgekondigd.

Aanvankelijk liet de organisatie weten nog te kijken naar alternatieve scenario’s, maar dit idee is losgelaten in overleg met de gemeente Amsterdam, de havenorganisatie Port of Amsterdam, de provincie Noord-Holland en andere betrokkenen.

Er is onder meer gekeken of Sail, dat eens per 5 jaar wordt gehouden, kon worden verschoven naar een tussenliggend jaar. Maar dat bleek niet realistisch, zegt de organisatie. Zo is er geen garantie dat een groots evenement als Sail volgend jaar wél veilig en verantwoord zou kunnen worden georganiseerd. Daarnaast varen de internationale Tall Ships volgens een jarenlang vastgestelde planning en zijn daarom niet automatisch beschikbaar op een ander moment.

Verder zeiden de sponsors „de komende periode hun prioriteiten elders te moeten leggen, maar wel graag mee te willen bouwen aan de jubileumeditie in 2025”, zegt de Sail-organisatie. „Met pijn in het hart zijn we gedwongen deze beslissing te nemen, waarvan we overtuigd zijn dat dit de enig juiste is”, aldus Arie Jan de Waard, voorzitter van de Stichting Sail Amsterdam.

De Waard kijkt wel alvast vooruit naar de editie in 2025: „Sail is dan één van de hoogtepunten in de viering van 750 jaar Amsterdam, als we bovendien 50 jaar én de 10e editie van Sail vieren.”

Sail stond gepland van 12 tot en met 16 augustus. De vorige editie trok in totaal 2,3 miljoen bezoekers. Tijdens het evenement doet een vloot aan monumentale zeezeilschepen Amsterdam aan. Het spektakel wordt ingeluid door een parade over het Noordzeekanaal, waarna de schepen afmeren langs de kade van het IJ en in de grote IJ-havens en kunnen worden bezocht. Sail wordt afgesloten met een Sail-out, als de schepen weer vertrekken.

Het nautisch spektakel geldt als een van de populairste evenementen van Nederland.