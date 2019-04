Saharazand boven Nederland zorgt voor mooie lucht en stoffige auto

Een laagje rood zand uit de Sahara kan woensdag na een regenbui auto’s en tuinmeubelen bedekken. Dinsdag zorgde het zand al voor vuurrode kleuren bij zonsopkomst en -ondergang. Overdag is de lucht ook niet helderblauw.

Waar komt het Saharazand vandaan?

Het fijne zand is afkomstig uit Marokko, Algerije en Tunesië. Door zandstormen in het woestijngebied is het stof kilometers hoog in de atmosfeer terecht gekomen.

Hoe is het in Nederland beland?

Een lagedrukgebied boven het noorden van Afrika in combinatie met een zuidelijke luchtstroming heeft het stof de afgelopen dagen naar het noorden meegevoerd. Een sterke wind op grote hoogte voerde het zand over de Middellandse Zee via Spanje, Italië, Frankrijk en België mee richting Nederland en Groot-Brittannië.

Sinds dinsdag hangt er een grote stofwolk boven Nederland. Woensdag wordt de hoogste concentratie Saharastof boven ons land verwacht.

Is Saharazand hetzelfde als Saharastof?

Niet helemaal. Door de grote afstand zijn de zwaarste deeltjes onderweg verloren gegaan. Omdat alleen fijn zand is overgebleven, is stof wellicht een betere term.

Zorgt het stof voor overlast?

Dinsdag veroorzaakte het Saharastof sluierbewolking in het zuidwesten van het land. Lokaal was de bewolking zo dik dat de zon er niet lekker door kon schijnen. Woensdagmiddag en -avond gaat het op veel plekken in ons land regenen. Het stof komt dan mee naar beneden en kan een rood laagje vormen op de auto of tuinmeubels. Een wasbeurt verhelpt dit probleem. Het Saharazand blijft de hele week aanwezig in de atmosfeer. Buien kunnen dus de komende dagen telkens weer een dun laagje stof achterlaten. Bij zwaardere regenval spoelt het zand weg en is er vaak niets meer te zien.

Het Saharazand heeft ook zijn voordelen. Zo zorgde het dinsdag voor een mooie ochtend- en avondlucht. De stofdeeltjes veroorzaken extra breking van het licht, wat de rode, oranje en gele kleuren van het zonlicht versterkt.

Hoe zeldzaam is het fenomeen?

In ons land is Saharazand sinds 1900 ten minste vijftien dagen op grote schaal waargenomen. Dat was telkens bij warm weer voor de tijd van het jaar. De kleur kan variëren van lichtgrijs tot roodbruin, afhankelijk van het gebied waar het zand vandaan komt en de samenstelling van de mineralen in het zand. Saharazand wordt soms verward met stuifmeel van bomen en grassen, dat ook met neerslag kan meekomen.

In landen rond de Middellandse Zee valt herhaaldelijk Saharazand uit de lucht. Soms steekt het zand uit de Sahara zelfs de Atlantische Oceaan over en kan het in Florida terechtkomen.

Neerslag met Saharazand is een eeuwenoud verschijnsel. Vroeger dacht men dat insecten het regenwater roodachtig kleurden. Het stond daarom wel bekend als bloedregen of wonderregen.