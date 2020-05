Safaripark Beekse Bergen vanaf 25 mei weer open

Safaripark Beekse Bergen gaat vanaf maandag 25 mei weer open. Abonnementhouders en gasten die in een van de aangesloten vakantieparken verblijven, zijn vanaf 15 mei weer welkom in het park. Dat besluit nam Beekse Bergen in overleg met de Veiligheidsregio en de burgemeester van de gemeente Hilvarenbeek.

„We hebben het protocol klaarliggen, de maatregelen genomen en we zijn er klaar voor”, vertelt manager Rens Willemsen. „We kunnen niet wachten om weer bezoekers te mogen ontvangen.” Het park was sinds 14 maart gesloten in verband met de coronamaatregelen.

Er is een maximum aantal bezoekers vastgesteld en dat zal als de situatie het toelaat stapsgewijs worden verhoogd. Bezoekers kunnen alleen naar binnen als ze zich online hebben aangemeld. Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk bij de ingang zijn, wordt er gewerkt met tijdslots.

Speciaal daarvoor aangestelde medewerkers zien erop toe dat er geen groepsvorming ontstaat. Bij de wandelsafari wordt een verplichte looprichting ingevoerd.

Eerder op donderdag maakte de Club van Elf, de belangenvereniging van de grootste dagattracties, al bekend dat veel parken binnenkort weer open gaan. Wildlands Adventure Zoo in Emmen opent eveneens per 25 mei weer de deuren.