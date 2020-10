Saba zet Nederland op lijst met hoog risico

Saba heeft Nederland op een lijst van landen met een hoog corona risico geplaatst, net als CuraƧao en Bonaire. Bezoekers uit die landen moeten verplicht veertien dagen in quarantaine. Alleen bezoekers uit Anguilla en St. Kitts & Nevis mogen naar Saba zonder verplicht in quarantaine te hoeven, zo is vrijdag bekend gemaakt.

Sint-Eustatius en Canada staan op de lijst van landen met een medium risico. Alle andere landen gelden voor Saba als hoog risico. Tegelijkertijd werkt het eiland aan een zachte opening voor mensen die lange tijd willen verblijven op het eiland of mensen die met een jacht naar het eiland komen om te duiken. Daarvoor gaan strenge voorschriften gelden.

Saba heeft van het RIVM inmiddels eigen testapparatuur gekregen. Nu kan het eiland zelf mensen testen op Covid-19. In totaal zijn er sinds maart vijf mensen besmet geraakt op het eiland, die al enige tijd allemaal zijn hersteld. Er zijn geen doden gevallen op het eiland dat bijna tweeduizend inwoners heeft.