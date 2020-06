Saba opent grenzen op 1 juli voor maar drie bestemmingen

De Caribische eilanden van het Koninkrijk openen per 1 juli hun grenzen voor toeristen. Waar Sint-Maarten open is voor Nederlandse en Amerikaanse toeristen, is het dicht daarbij gelegen Saba heel voorzichtig. Alleen bezoekers uit Curaçao, Bonaire en Sint-Eustatius zijn welkom, maar niet als ze via Sint-Maarten komen. Dat heeft het eiland zondag bekendgemaakt.

Saba, een bijzondere gemeente van Nederland, gaat er van uit dat het niet voor 1 oktober passagiers uit andere landen, waaronder Nederland, binnen zal laten. Het is verder voor de Sabanen beperkt toegestaan het land te verlaten. Alleen Sabanen worden weer toegelaten. Als ze ergens anders dan in Sint-Eustatius, Bonaire of Curaçao zijn geweest, moeten ze veertien dagen in quarantaine.

Saba heeft bijna tweeduizend inwoners en kende tot nu toe drie coronabesmettingen. Het bestuur wil geen enkel risico nemen op meer besmettingen.