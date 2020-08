Saba houdt grenzen langer dicht

De overheid van Saba heeft vrijdag bekendgemaakt de grenzen nog langer gesloten te houden voor toeristen. Het eiland met ongeveer tweeduizend inwoners gaf eind juni aan pas per 1 oktober open te gaan voor Nederlandse toeristen. Gezien de wereldwijde ontwikkelingen rond corona heeft het eiland nu besloten die openingsdatum voorlopig uit te stellen tot er meer duidelijkheid is.

Het eiland liet per 1 juli bezoekers uit Curaçao, Bonaire en Sint-Eustatius toe, maar ook dat besluit is deze week teruggedraaid. Op dit moment mogen alleen passagiers uit Sint-Eustatius (ongeveer 3000 inwoners) vrij het land inreizen. Mensen uit andere landen moeten eerst veertien dagen in quarantaine.

Op Saba zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis vijf mensen positief getest. Vier van hen zijn inmiddels genezen.