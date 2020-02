Saïd R., vermeende rechterhand Taghi, opgepakt in Colombia

Saïd R. de vermeende rechterhand van Ridouan Taghi, is aangehouden in Colombia. De Landelijke Eenheid van de politie meldt dat hij in Medellín door de Colombiaanse politie is opgepakt. „De identificatie vindt plaats, waarna we naar verwachting kunnen bevestigen dat het om Said R. gaat”, meldt de Landelijke Eenheid op Twitter.

De arrestatie in Colombia gebeurde in samenwerking met de Nederlandse politie, de FBI en de Amerikaanse opsporingsdienst DEA.

De 47-jarige R. wordt gezien als de man naast vermeend onderwereldkopstuk Taghi - die met achternaam genoemd wil worden. Hij werd eind vorig jaar opgepakt in Dubai. De mannen worden verdacht van meerdere liquidaties en pogingen daartoe.

Beiden zijn hoofdverdachten in het grootscheepse liquidatieonderzoek Marengo, dat in 2017 op gang kwam, nadat Nabil B. zich als kroongetuige bij justitie had gemeld. Na een ‘vergismoord’ in januari 2017 in Utrecht, waarvan een goede bekende van hem het slachtoffer werd, kreeg B. wroeging en liep hij over.

Rond in Colombia opgepakte Saïd R. bleef het lang stil

Mogelijk vrijdagavond of -nacht zekerheid over identiteit Saïd R.