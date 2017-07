„Saïd C. mag straf in Nederland uitzitten”

De Marokkaans-Nederlandse activist Saïd C. mag een eventuele celstraf in Nederland uitzitten. Dat zegt de Marokkaanse ambassadeur in Nederland, Abdelouahab Bellouki, zaterdag in de Volkskrant.

Marokko wil C. berechten voor onder meer internationale drugshandel en heeft Nederland om zijn uitlevering gevraagd. In afwachting van de beslissing daarover is C. op vrije voeten, maar wel met een enkelband en meldplicht. Hij vreest dat hij in Marokko ook zal worden vervolgd voor zijn politieke activiteiten. Hij zou betrokken zijn bij de financiering van protesten in de Rif-regio.

De ambassadeur herhaalt de garantie dat C. alleen zal worden berecht voor drugshandel en niet voor zijn politieke activiteiten. „Nederland mag waarnemers en advocaten sturen die hem tijdens het proces bezoeken om te kijken of alles netjes verloopt”, zegt Bellouki.