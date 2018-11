’s Nachts varen op de grachten mag niet meer

Om de toegenomen drukte op de Amsterdamse grachten aan te pakken, komt de gemeente met een nieuw vaarbeleid. Zo wordt het in de loop van volgend jaar verboden om tussen 23.00 uur en 07.00 uur over de grachten in de binnenstad te varen. Ook mogen boten niet meer dan twaalf man aan boord hebben, tenzij er een vergunning voor is aangevraagd. Bij aanlegplaatsen van rondvaartboten gaan stewards toezien op het rustig in- en uitstappen.

Daarnaast wordt het aantal vergunningen voor passagiersvaart aan een maximum van 550 gebonden. Dat zijn er tachtig meer dan nu. Die ruimte ontstaat doordat de gemeente streng gaat optreden tegen illegale passagiersvaart. Die bestaat uit 300 boten waarvan er tachtig commercieel met grote groepen varen. Door die uit de vaart te halen, wordt het rustiger op het water, legt een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma (water) uit. De vergunningen worden opnieuw verdeeld, onder bestaande en nieuwe aanbieders, en het nieuwe stelsel moet dan in 2022 ingaan.

Het stadsbestuur van Amsterdam stelt de maatregelen voor omdat er steeds meer wordt gevaren. De overlast neemt daarmee ook toe: het aantal meldingen daarover is tussen 2015 en 2017 met 30 procent gestegen. „Dit schitterende erfgoed midden in onze stad krijgt helaas niet altijd de liefde en aandacht die het verdient. Met dit nieuwe beleid willen we daarin verandering brengen. We willen de overlast terugdringen en de rust een beetje terugbrengen. Dat is goed voor bewoners, ondernemers en bezoekers”, laat Dijksma weten. De gemeenteraad moet zich er nog over uitspreken.

Begin volgend jaar komt de wethouder met nog meer voorstellen, bijvoorbeeld over op- en afstapplaatsen, ligplaatsen en goederenvervoer over het water.