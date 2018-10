Ryanair: sluiting Eindhoven geen vergelding

De sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven Airport is geen vergelding voor de stakingen van de Nederlandse piloten. De resultaten van Ryanair op Eindhoven Airport stonden al langer onder druk, onder andere vanwege de beperkte openingstijden en groeimogelijkheden en hogere kosten. Ryanair heeft dat donderdagochtend betoogd in een kort geding dat zestien piloten hebben aangespannen tegen het besluit van de Ierse prijsvechter om vier vliegtuigen weg te halen uit Eindhoven.

Het openen en sluiten van bases hoort bij het bedrijfsmodel, aldus advocaat Paul Lugard van de luchtvaartmaatschappij. „In een competitieve markt moet personeel flexibel kunnen worden ingezet. De arbeidsvoorwaarden van Ryanair zijn er op toegesneden. Ryanair moet ingrijpen op de duurdere en minder efficiënte bases. In 2019 zullen nog veertien bases worden gesloten”, zei hij tegen de rechter in Den Bosch.

De piloten zeggen dat ze zijn bedreigd en geïntimideerd om niet te staken. Na twee stakingen van de piloten kondigde Ryanair begin oktober aan de vluchten van en naar Eindhoven per 5 november vanuit het buitenland af te handelen. Vliegers hebben het aanbod gekregen om te gaan werken op bases in uithoeken van Europa of in het noorden van Afrika.

De piloten gaan uit van een vergeldingsmaatregel en willen dat de rechter hun overplaatsing naar het buitenland verbiedt.