Ryanair schrapt vlucht half uur voor vertrek

Tientallen reizigers van Ryanair zijn vrijdagochtend getroffen omdat luchtvaartmaatschappij Ryanair een vlucht naar Londen een half uur voor vertrek alsnog heeft geannuleerd vanwege een pilotenstaking die al dagen geleden is aangekondigd. De reizigers waren al voorbij de douane toen via het vluchtschema doorsijpelde dat de reis niet doorging. Ze moesten omkeren en kregen van Ryanair een briefje in de hand gedrukt met excuses.

Onder de getroffenen zijn vier vriendinnen uit Apeldoorn en Zwolle die een weekendje naar Londen hadden gepland. Omdat ze al bijna in het vliegtuig zaten hadden ze er inmiddels op gerekend dat ze niet getroffen zouden worden door de staking. „Laat in ieder geval eerder weten dat een vlucht niet doorgaat”, reageert een van hen.

Volgens pilotenvakbond VNV toont de annulering op het allerlaatste moment dat Ryanair geen enkel mededogen heeft met de klanten.

Rechter

De vakbond heeft Ryanair voor de rechter gesleept vanwege de inzet van stakingsbrekers vrijdag tijdens een pilotenstaking. Stakingsbrekers zijn piloten uit andere landen die worden ingevlogen om vluchten die vanwege een staking worden geannuleerd, toch door te laten gaan. De rechter heeft de inzet van stakingsbrekers verboden.

VNV vermoedt dat Ryanair onder andere Belgische piloten inzet om zoveel mogelijk vluchten te laten doorgaan. Als het aan de pilotenvakbond ligt, dient de rechtszaak tegen Ryanair volgende week.

Volgens het vluchtschema zijn vrijdag tot dusver zestien vluchten van en naar Eindhoven Airport geannuleerd.