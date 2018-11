Ryanair mag basis Eindhoven niet sluiten

Luchtvaartmaatschappij Ryanair mag de basis op Eindhoven Airport niet sluiten en de Nederlandse piloten niet overplaatsen naar het buitenland. De rechter in Den Bosch heeft dat donderdag bepaald in een kort geding. Zestien vliegers hadden dat aangespannen vanwege de plotselinge sluiting van de basis van de Ierse prijsvechter op het Eindhovense vliegveld.

Volgens de rechter heeft Ryanair zijn bevoegdheid misbruikt door de sluiting van de basis aan te kondigen. De bedrijfseconomische redenen voor de sluiting zijn niet aangetoond. Het heeft er volgens de rechter alle schijn van dat het besluit tot sluiting is genomen als sanctie voor twee stakingen.

Na het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuwe cao legden de piloten van Ryanair in augustus het werk voor het eerst neer. Na de eerste staking kregen de vliegers een brief dat de basis in Eindhoven sluit als er nog een keer zou worden gestaakt.

Eind september volgde een nieuwe staking en enkele dagen laten kondigde de luchtvaartmaatschappij de sluiting van de basis aan vanaf 5 november, inclusief de overplaatsing van de piloten.

Volgens de rechter heeft Ryanair geen rekening gehouden met de ingrijpende gevolgen voor de piloten. Ze mogen niet worden overgeplaatst, moeten worden doorbetaald en de luchtvaartmaatschappij moet zorgen dat ze genoeg vlieguren kunnen maken.