RWS keurt ontwerpen brug over IJ af

Rijkswaterstaat heeft de zes ontwerpen die er tot nu toe lagen voor een fietsbrug over het Amsterdamse IJ afgekeurd. Volgens een woordvoerder voldoen ze niet aan de veiligheidseisen, zo bevestigt hij een artikel hierover in De Telegraaf.

De gemeenteraad stemde vorig jaar in met het plan om de Javabrug te bouwen over het IJ, die Amsterdam-Noord met de rest van de stad verbindt. Deze brug voor langzaam verkeer en voetgangers komt tussen het Java-eiland, ten oosten van het Centraal Station, en de noordelijke oever.

Volgens de zegsman van Rijkswaterstaat past geen van de zes varianten van de zogenoemde Javabrug binnen de gestelde richtlijnen. De organisatie vreest vooral voor de gevolgen voor het kruisend scheepvaartverkeer en de schepen die moeten wachten tot de brug opengaat.

De plannen voor de fietsbrug zijn door de bevindingen van Rijkswaterstaat nog niet van de baan. Momenteel vinden er nog „constructieve gesprekken” plaats met de gemeente over de fietsbrug, zegt de woordvoerder. Het besluit over welke variant het wordt, stond gepland voor het eind van dit jaar. Een woordvoerster van de gemeente verwacht dat het besluit nu in het eerste kwartaal van 2019 wordt genomen.

Rijkswaterstaat en toenmalig minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) uitten al eerder hun kritiek op de bouw van de brug. Ze zien liever een tunnel. Daar heeft de gemeente echter weer bezwaar tegen vanuit het oogpunt van sociale onveiligheid. „Het is nogal een eind waar je doorheen moet”, aldus de zegsvrouw. „En je moet behoorlijk de diepte in, waarschijnlijk met roltrappen, maar dat is weer niet zo handig met een fiets.”