Rwandees opgepakt op verdenking betrokkenheid bij genocide

Het Team Internationale Misdrijven van de Nederlandse politie heeft maandag een 71-jarige man uit Rwanda aangehouden, op verdenking van betrokkenheid bij de genocide in zijn vaderland in 1994. Rwanda heeft zijn uitlevering gevraagd.

Volgens de Rwandese autoriteiten was de man destijds bankmedewerker en eigenaar van een apotheek in de hoofdstad Kigali, zegt het Openbaar Ministerie. Hij was, aldus het OM, actief voor de MDR-partij die nauw betrokken was bij moordpartijen op Tutsi’s. De man zou hebben deelgenomen aan een bijeenkomst waarbij moorden op Tutsi’s werden voorbereid en een lijst met beoogde slachtoffers hebben opgesteld.

De man vroeg in 2000 asiel aan in Nederland. In 2013 trok de Immigratie- en Naturalisatiedienst zijn verblijfsvergunning in, na een ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het OM vermeldt niet waar in Nederland de man is aangehouden.

De genocide in Rwanda heeft aan naar schatting 800.000 mensen het leven gekost, veelal Tutsi’s en gematigde Hutu’s, door toedoen van Hutu-milities.