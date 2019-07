RvS buigt zich opnieuw over gaswinning

De Raad van State doet woensdag uitspraak in een nieuwe bezwaarprocedure tegen de gaswinning in Groningen. De zaak gaat over de gaswinning voor het lopende ‘gasjaar’. Tot en met 1 oktober 2019 mag er nog (maximaal) 19,4 miljard kubieke meter uit het Groninger gasveld worden gehaald. In totaal 26 partijen willen dat de gaswinning helemaal wordt stopgezet of verder beperkt.

De partijen zijn onder meer de provincie Groningen, 19 gemeenten uit de regio en belangenclub Groninger Bodembeweging. Ze vinden dat de minister van Economische Zaken ten onrechte meer waarde hecht aan het belang van de leveringszekerheid van gas en het economische belang van de gaswinning, dan aan het belang van een veilige woon- en werkomgeving. Ook vinden ze dat de versterkingsoperatie te traag verloopt en hebben ze geen vertrouwen in de schadeafhandeling.

Overigens werd onlangs bekend dat de gaswinning in Groningen mogelijk al volgend jaar kan uitkomen op het niveau dat door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) als veilig is aangemerkt: maximaal 12 miljard kubieke meter gas per jaar. Wiebes laat aanvullende maatregelen uitwerken waarmee dat kan lukken.

Het SodM zegt dat bij een winningsniveau van maximaal 12 miljard kubieke meter gas per jaar het risico op aardbevingen in Groningen tot een aanvaardbaar niveau daalt. Tot dusver werd voor het komende ‘gasjaar’, dat in oktober begint, uitgegaan van een kleine 16 miljard kubieke meter. Een lagere niveau van gaswinning zou de leveringszekerheid voor huishoudens en bedrijven in gevaar kunnen brengen.