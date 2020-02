Ruzie over stort granuliet in Gelderse zandplas loopt op

De ruzie over het storten van granuliet in een zandwinplas bij de Maas in het Gelderse Alphen loopt snel op. De Tweede Kamer houdt er op 9 maart een hoorzitting over, Provinciale Staten van Gelderland willen dat er zo snel mogelijk een onderzoek komt naar de gang van zaken en de gemeente West Maas en Waal, waar Alphen bij hoort, onderzoekt of juridische stappen mogelijk zijn tegen de overheden die betrokken zijn bij de stort.

Rijkswaterstaat wint bij Alphen zand en klei. Daardoor ontstaat een diepe zandwinput, die het middelpunt wordt van een nieuw natuurgebied. Voor de natuurontwikkeling is het nodig om de zandwinput ondieper te maken. Dat gebeurt door er granuliet in te storten. Granuliet, een restproduct van het bewerken van graniet en zandsteen, is gekwalificeerd als grond, maar blijkt mogelijk een bouwstof te zijn. In dat geval is storten in de natuur verboden en zelfs schadelijk.