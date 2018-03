Een bouwvakkersruzie op de tiende etage van een appartementencomplex in aanbouw in Maassluis is behoorlijk uit de hand gelopen. Een van de drie liep een gebroken been op, laat de politie weten. De andere twee zijn opgepakt.

De gewonde naar het ziekenhuis vervoeren, was niet eenvoudig. Hij moest op een brancard met een hijskraan naar beneden worden gebracht, blijkt uit foto’s op Twitter. Waar de ruzie op de bouwlocatie aan de Santplaet over ging, is nog onbekend.