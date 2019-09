Een ruzie tussen twee meisjes van veertien jaar is zondagmiddag in Heerlen uitgelopen op een steekpartij. Het meisje dat ervan wordt verdacht haar leeftijdgenote te hebben gestoken is aangehouden, meldt de politie.

De steekpartij vond plaats aan de Columbusstraat even na 16.00 uur. Het slachtoffer moest voor behandeling naar het ziekenhuis, maar haar verwondingen lijken mee te vallen.