‘Ruziënde ziekenhuizen op 1 januari uit elkaar’

De mislukte fusie van twee ziekenhuizen uit de Achterhoek wordt in de komende maanden teruggedraaid. Het is de bedoeling dat het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk op 1 januari weer op eigen benen staan. De nieuwe bestuursvoorzitter van de overkoepelende groep Santiz, Jeltje Schraverus, zegt dat in een videoboodschap aan het personeel.

Schraverus zegt dat ze een heel duidelijke opdracht heeft als tijdelijke topvrouw van Santiz. „Zorgen dat de ziekenhuizen weer los van elkaar verdergaan, dus ieder voor zich. We gaan uit elkaar. En het liefst met ingang van 1 januari 2021. Voor sommigen is dat te laat, voor sommigen is dat te vroeg, voor mij is dat op tijd.”

Het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix gingen in 2017 samen in Santiz. Al sinds het samengaan is het erg onrustig binnen de organisatie. De ruzies gaan vooral over de gevolgen van de fusie voor de zorg op de beide vestigingen. In een half jaar tijd stapten twee voorgangers van Schraverus op. Sinds een tijdje staat de ziekenhuisgroep onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.