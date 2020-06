Ruziënd ziekenhuis in Achterhoek heeft nieuwe baas

Jeltje Schraverus wordt tijdelijk bestuursvoorzitter bij de ziekenhuisgroep Santiz. Die ontstond in 2017 na een fusie van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Sinds het samengaan is het erg onrustig binnen de organisatie.

Schraverus moet onder meer uitzoeken hoe de twee ziekenhuizen weer uit elkaar gehaald kunnen worden. Ontvlechting, wordt dat genoemd. Schraverus werkte eerder bij het Flevoziekenhuis in Almere en het Waterlandziekenhuis in Purmerend.

De bestuurders van Santiz ruziën al tijden met elkaar. Dit gaat vooral over de gevolgen van de fusie voor de zorg op de twee vestigingen. In een half jaar tijd stapten twee voorgangers van Schraverus op. Sinds een paar weken staat de ziekenhuisgroep onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.