Ruys: adviezen cor politie waren zorgvuldig

De voormalige centrale ondernemingsraad (cor) van de politie heeft ondanks de financiële misdragingen wel serieus werk gemaakt van de adviezen over de nieuwe politieorganisatie. „De procedures zijn goed doorlopen, er zijn veel bronnen geraadpleegd en mensen in het traject betrokken, argumenten aangevoerd en de korpsleiding luisterde naar de cor en paste plannen aan.”

Dat zegt voorzitter Maarten Ruys van de onafhankelijk onderzoekscommissie cor-politie in een toelichting. De commissie vond geen bewijs dat er sprake was van een oneigenlijke beïnvloeding of ‘omkoping’ van de cor. Gevreesd werd dat de inmiddels overleden oud-korpsbaas Gerard Bouman de uitspattingen toeliet om zijn plannen erdoor te drukken.

Ruys’ commissie onderzocht grondig alle informatie en stukken die ze kreeg aangeleverd maar heeft ook negentig mensen de vraag van mogelijke beïnvloeding voorgelegd. „Slechts enkelen gaven aan dat een onheuse beïnvloeding mogelijk was, maar ze konden daar geen enkel voorbeeld van geven. Er was geen snipper van bewijs”, zegt Ruys.

De commissie sprak ook uitgebreid met Bouman en legde de stukken die over hem gingen nog aan hem voor, voordat hij werd getroffen door een hartinfarct. Bouman kon daarop niet meer reageren maar hij had al eerder de commissie vooringenomenheid verweten. Maar volgens Ruys is daar geen enkele aanleiding voor. „We hebben een feitelijke reconstructie gegeven van het gebeurde. En we hebben rekening gehouden met de context van de grote reorganisatie en tijdsdruk.”

Ruys hoopt dat het rapport de politiek bewust maakt van een goede planning bij zulke enorme bestuurlijke veranderingen.