Rutte: zware dag voor nabestaanden

Het was een zware middag en avond, niet in de laatste plaats voor de nabestaanden van de omgekomen militairen in Mali. Dat zei premier Mark Rutte dinsdagavond. Hij reageerde op het debat over het ongeval in Mali. Tijdens het debat kondigde minister Hennis van Defensie aan op te stappen. Ook de hoogste militair, generaal Middendorp, is opgestapt.

Rutte zei respect te hebben voor het besluit van de bewindsvrouw en de Commandant der Strijdkrachten. Hij vond dat Hennis het debat waardig heeft gevoerd. Hij prees haar en Middendorp voor hun inzet.