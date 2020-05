Rutte ziet verdere versoepeling kerkbezoek nog niet gebeuren

Premier Rutte ziet een verdere versoepeling van het aantal mensen dat een kerkdienst mag bezoeken –vanaf 1 juli zijn dat er weer maximaal honderd– nog niet zomaar gebeuren.

Dat liet hij dinsdagavond merken op de persconferentie over het coronabeleid, die hij samen met minister De Jonge (VWS) gaf.

In het laatste Kamerdebat over de coronacrisis, twee weken geleden, zei de minister-president –in antwoord op vragen van SGP-Kamerlid Van der Staaij– dat hij na wilde denken over meer maatwerk in de regels betreffende kerkdiensten. Dat zowel voor kleine kerkgebouwen als voor zeer grote een maximum van honderd bezoekers geldt, is niet logisch, voerde Van der Staaij aan.

Op de vraag of hij daar inmiddels al over heeft nagedacht, antwoordde Rutte op zijn persconferentie: „Het slechte nieuws voor kerkgebouwen is toch echt dat zingen een risico is. En dat in een aantal kerken het virus hevig heeft rondgewaard. (...) Ik denk dus dat we daar echt voorzichtig moeten zijn. Ik heb nu nog geen datum waarop verdere versoepeling zou kunnen. Het ziet er echt nog niet goed uit.”