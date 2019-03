Rutte ziet afhandeling bevingsschade Groningen

Premier Mark Rutte heeft woensdag in Groningen met eigen ogen gezien hoe aardbevingsschade daar wordt afgehandeld. Rutte liep mee met een schade-afhandelaar die bij mensen thuis de schade aan hun woningen opnam.

In Groningen is veel kritiek op de afhandeling van de schade van aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) gaat over de afhandeling van deze schademeldingen. Dinsdag meldde Staatstoezicht op de Mijnen dat door de afbouw van de gaswinning het aantal gebouwen dat een veiligheidsrisico loopt is afgenomen.

Rutte liet weten dat zijn bezoek niet was bedoeld om de zorgen van de bewoners weg te nemen. Volgens hem was het doel vooral om te kijken hoe de schade wordt afgehandeld en hij liet weten hier vertrouwen in te hebben. „Als je het schadeherstel bekijkt dan zou dit een aanpak moeten zijn die kan werken. Ik denk dat we echt iets te pakken hebben.” Hij gaf wel aan dat er nog veel moet gebeuren om de huizen te versterken. „Daar wordt hard aan gewerkt”.

Rutte sprak ook met René Paas, de commissaris van de Koning.