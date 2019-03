Premier Mark Rutte heeft het coalitie-overleg afgezegd in verband met de schietpartij in een Utrechtse tram. Volgens een woordvoerder gaat hij naar zijn kantoor in het Torentje om zich op de hoogte te laten stellen over de situatie.

Onderweg naar het Torentje, zijn kantoor op het Binnenhof in Den Haag, zei de premier dat het nieuws over de aanslag „zeer verontrustend” is en dat hij crisisberaad in gang gaat zetten. Dat zou begin maandagmiddag al plaatsvinden.