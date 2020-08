Rutte wil sancties tegen verantwoordelijke Wit-Russen

Er moeten sancties komen tegen de mensen die in Wit-Rusland verantwoordelijk zijn voor de verkiezingsfraude en het geweld tegen demonstranten. Dat zei premier Mark Rutte woensdag bij aankomst in het Tweede Kamergebouw. Wel moeten de gevolgen van de sancties voor de Wit-Russische bevolking „minimaal” zijn, omdat die volgens Rutte „natuurlijk niets te maken hebben” met de situatie in hun land.

Volgens Rutte kan „de verkiezingsuitslag niet aanvaard worden” en moet het geweld tegen de demonstranten stoppen. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat de Wit-Russische bevolking over haar eigen toekomst gaat. Daarom moeten er volgens de premier „inclusieve gesprekken” gevoerd worden in het land zelf, onder meer ondersteund door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die zich inzet voor humanitaire, militaire en economische samenwerking.

Rutte verliet de EU-top over Wit-Rusland eerder, omdat hij in de Tweede Kamer aanwezig moest zijn voor het debat over zorgsalarissen. Volgens hem „groeide de consensus” onder de regeringsleiders over de aanpak naarmate het gesprek vorderde.