Rutte wil in Deurne ‘vooral luisteren’

Premier Mark Rutte wil „vooral luisteren en zelf zo min mogelijk praten.” Hij zei dat in het Brabantse Deurne op een bijeenkomst over de stikstofproblemen met voornamelijk boeren. Hij zei te gaan „luisteren en dingen noteren”. In de zaal in Deurne zijn zo’n 450 belangstellenden.

De avond is georganiseerd door de lokale VVD. Vlak bij de zaal liggen intensieve veehouderijen, waarvan er enkele in aanmerking komen voor uitkoop. Maar andere moeten nieuwe stallen bouwen en daarvoor vóór 1 april een vergunning aanvragen. „Dat steekt”, zegt medeorganisator en VVD-raadslid Jeroen van Lierop. Hij vindt dat Limburgse boeren het makkelijker hebben dan die in Brabant en wijst op de verschillen in de fosfaataanpak door de twee provincies: „Zo’n 200 meter verderop in Limburg hoeven boeren geen nieuwe stallen te bouwen, wij wel. Brabantse boeren zijn honderdduizenden euro’s duurder uit!”