Premier Mark Rutte heeft de Britse premier Boris Johnson succes gewenst met de volgende stappen in het Britse Lagerhuis met betrekking tot de brexit. Rutte twitterde zaterdagavond: „Zojuist contact gehad met @BorisJohnson en de situatie rond #Brexit doorgesproken. Heb hem succes gewenst met de volgende stappen in het Britse Lagerhuis. We hebben afgesproken nauw contact te houden.”