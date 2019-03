Rutte: we moeten aan de slag

De vermoedelijke uitslag van de provinciale verkiezingen betekent werk aan de winkel voor de regeringscoalitie, die volgens de exitpolls haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt. Dat zegt VVD-premier Mark Rutte.

Om haar plannen te kunnen blijven uitvoeren zal de coalitie moeten aankloppen bij andere partijen voor steun in de senaat. „Dat betekent veel koffie drinken, nog meer bellen, maar uiteindelijk wonen we in een land waarin het toch altijd mogelijk is om verstandige mensen tot verstandige besluiten te brengen”, aldus Rutte.

De premier wees erop dat de VVD vaker met dit bijltje heeft gehakt. Rutte regeerde, afgezien van de afgelopen twee jaar, nooit met een meerderheid in de Eerste Kamer. De VVD kan wat hem betreft doorgaan om veel van de eigen idealen te verwezenlijken, maar zal daar wel breed draagvlak voor moeten zoeken.

Toen Rutte het podium betrad, werd het liedje Sweet Caroline van Neil Diamond gedraaid, een verwijzing naar het verkiezingsdebat van dinsdagavond. De VVD-leider was daarin een deel van zijn tekst vergeten en riep tot veler verbazing hardop de hulp in van zijn politiek assistent, Caroliene Hermans.