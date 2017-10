Rutte: VVD neemt tijd voor regeerakkoord

De VVD-fractie neemt de tijd om het regeerakkoord met CDA, D66 en ChristenUnie te bestuderen. „We nemen nu veel meer tijd, want het is een behoorlijk pak papier geworden”, aldus VVD-voorman Mark Rutte maandagmiddag kort voor het begin van het fractieberaad over het concept.

Vijf jaar geleden kregen de fracties van VVD en PvdA maar kort de tijd om zich over het toenmalige akkoord te buigen. Dat leidde tot onvrede en daarna nog tot aanpassingen. „We nemen meer tijd. Zo leren we altijd weer. Ook ik.”

Volgens Rutte heeft het lang geduurd, maar ligt er nu echt een „ontzettend mooi regeerakkoord”. Hij wilde niet reageren op de kritiek van VVD-prominenten, zoals Hans Wiegel, op de voorgestelde herinvoering van een belasting voor mensen die hun hypotheek volledig hebben afgelost.