Rutte tolereert geen intimidatie meer door boze boeren

Minister-president Mark Rutte duldt geen intimiderende uitlatingen meer van boze boeren aan het adres van andere partijen waarmee hij aan tafel zit. „Het is een keer klaar”, zei de premier vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. „De tolerantie voor dit soort dingen is nu wel richting nul gedaald, ik hoop dat het niet nog een keer gebeurt.”

Rutte en landbouwminister Carola Schouten staakten eerder deze week hun overleg met de boerenlobby, verenigd in het Landbouw Collectief. Een van de aangesloten actiegroepen had in een persbericht dreigende taal geuit over andere belanghebbenden waarmee het kabinet onderhandelt over stikstofmaatregelen.

Het was niet de eerste keer dat de radicale Farmers Defence Force (FDF) zich dreigend uitliet tegen tegenstanders in het stikstofdebat. Eerder moesten bijvoorbeeld wetenschappers, Tweede Kamerleden en provinciebestuurders het ontgelden. Rutte spreekt dan ook van „een optelsom” die hem ertoe bracht de gesprekken tijdelijk op te schorten.

Daarnaast speelde mee dat de bewindslieden „in toenemende mate” merkten dat gesprekspartners zich geïntimideerd voelden. „Er komt een moment dat je zegt: nu is het een keer klaar, dit gesprek kan zo niet verder, jullie móeten dit terugnemen”, aldus de premier. „Dat is ook gebeurd.” Na excuses van FDF was de boerenlobby vrijdagochtend alweer welkom aan de overlegtafel.

Ook Schouten zei dat „een stapeling van zaken” de aanleiding was om de boerenorganisaties woensdag de deur te wijzen. „Op enig moment moet je een streep trekken en dat heb ik deze week gedaan.”