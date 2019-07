Rutte tijdens herdenking MH17: Leugens mogen nooit winnen

„Flagrante leugens en doelbewuste fluistercampagnes mogen het nooit winnen van de onloochenbare feiten.” Premier Mark Rutte verwees met die opmerking bij de nationale herdenking van de MH17-ramp in Vijfhuizen naar de desinformatie die Rusland over het neerschieten van het vliegtuig verspreidt. In aanwezigheid van nabestaanden en betrokkenen bij de afwikkeling van de ramp sprak hij over „een schandelijke daad die 298 onschuldige mensen uit het leven heeft weggerukt”.

Rutte herinnerde aan de beelden die veel mensen nog scherp op het netvlies staan: de aankomst van de lichamen in Eindhoven en de lange rouwstoet over de A2. „Door hun namen hardop te noemen houden we de herinnering aan die 298 unieke mensen levend”, zei hij, voordat de namen van de slachtoffers een voor een werden opgenoemd.

De aankondiging van de rechtszaak die volgend jaar over de MH17-ramp begint, is volgens Rutte een nieuwe en belangrijke stap. „De weg naar gerechtigheid loopt via vasthoudendheid en eensgezindheid, via zelfbeheersing en gecontroleerde emotie.”

De herdenking werd ook bijgewoond door ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en door de top van het Openbaar Ministerie (OM).