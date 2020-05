Rutte: stel zomervakantie zo mogelijk uit

Het kabinet vraagt mensen hun zomervakantie zo mogelijk uit te stellen. Wie na de schoolvakantie, bijvoorbeeld in september, op vakantie kan in Nederland moet dat „vooral doen”, zegt premier Mark Rutte. Hij hoopt zo de drukte te spreiden.

Het is nog onzeker of Nederlanders komende zomer weer naar landen in Zuid-Europa of andere vakantielanden kunnen reizen. Sommige landen hebben al aangekondigd dan graag weer toeristen te ontvangen, maar Rutte wil er voor waken het coronavirus weer in de kaart te spelen.

„Het is echt complex. Je ziet dat in heel Europa landen worstelen met die vraag”, zei Rutte na nieuw coronaberaad van het kabinet. Hij hoopt volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven. Als een vakantie in het buitenland weer mogelijk wordt, dan alleen in landen waar de risico’s vergelijkbaar zijn met die in Nederland, aldus de minister-president.

Wie in eigen land op vakantie wil, moet op zijn tellen blijven passen, waarschuwt Rutte. „Júist in de vakantieperiode houden we ons aan de regels.” Vakantiegangers met klachten moeten op hun hotelkamer of in hun caravan blijven. En reizen mag het besmettingsgevaar niet vergroten.