Rutte steekt militairen hart onder riem

Premier Mark Rutte heeft ontbeten met Nederlandse militairen die in Litouwen zijn gelegerd. Rutte is in het land om de militairen die „hier gestationeerd zijn een hart onder de riem te steken, schrijft hij op Facebook. ,,Dag twee van mijn bezoek is vanochtend gestart met een stevig ontbijt in goed gezelschap”, stelt hij.

Rutte kwam donderdag aan; in het Litouwse Rukla zijn 270 Nederlandse militairen gelegerd. De troepen maken deel uit van een vooruitgeschoven NAVO-macht die Rusland moet weerhouden van verdere machtsuitbreiding en Oost-Europese bondgenoten moet geruststellen.

„Het Russische buitenlands beleid is de laatste jaren steeds assertiever geworden, en bij tijden zelfs agressief waar het gaat om de annexatie van de Krim en het destabiliserend optreden in Oost-Oekraïne. Tegelijkertijd is het goed te benadrukken dat de NAVO niet uit is op een confrontatie met Rusland. Het is van belang om ook via diplomatieke kanalen in gesprek te blijven, ook om escalatie en misverstanden te voorkomen”, aldus Rutte.

Vrijdag staat er ook een gesprek op de agenda met de Litouwse president Dalia Grybauskaite.