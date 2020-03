Rutte: Ook in kerk niet met meer dan honderd man

Het advies van het kabinet om geen evenementen meer te organiseren voor meer dan honderd personen, raakt ook kerken.

Dat maakte premier Rutte donderdagmiddag duidelijk op een persconferentie. Hij benadrukte dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de kerken zelf ligt. Ook deed de premier een aantal concrete suggesties om kerkdiensten toch doorgang te laten vinden. Zo noemde hij het spreiden van de kerkgangers over meerdere zalen. Een andere optie is de inzet van audiovisuele hulpmiddelen.

Reacties kerken op advies kabinet

Rutte zei verder dat de veiligheidsregio’s in de provincie Brabant in de loop van donderdag aanvullende maatregelen zullen aankondigen. Wellicht houden die in dat in die provincie het houden van diensten verboden wordt.