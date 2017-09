Rutte: nood op Sint-Maarten zeer hoog

Niet alleen de ravage op Sint-Maarten is enorm, dat geldt ook voor de ontreddering bij de bevolking. De eilandbewoners zijn verstoken van eerste levensbehoeften. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd na overleg in het Nationaal Crisiscentrum met de bij de hulpverlening betrokken ministers.

„Voedsel, water en veiligheid”’, zijn volgens Rutte de eerste prioriteiten. „We proberen in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk voedsel, water en medicijnen ter plaatse te krijgen, maar ook tenten, dekzeilen en hygiënekits.” Rutte bezwoer dat alle mogelijke steun wordt gegeven. „Wij laten Sint-Maarten niet in de steek.”

Gevraagd naar plunderingen op het door orkaan Irma getroffen eiland, zei Rutte dat de situatie ernstig is. Het bestuur heeft grote moeite om de taken uit te voeren. De communicatie is nog steeds niet hersteld.

Rutte kon nog niet meer zeggen over slachtoffers. Het beeld is nog steeds niet compleet. Rutte wilde niet zeggen op welke delen van het eiland er nog helemaal geen militairen of vertegenwoordigers van het bestuur zijn geweest.

Donderdag werd bekend dat er zeker één dodelijk slachtoffer is gevallen. Ook zijn er enkele gewonden.