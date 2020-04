Rutte: nieuwe termijn coronamaatregelen niet heilig

De maatregelen tegen het coronavirus die dinsdag tot en met 19 mei werden verlengd, zullen niet per se allemaal tot die dag gelden. Als nieuwe wetenschappelijke inzichten meer ruimte bieden voor bedrijven waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zoals kappers of masseurs, sluit premier Mark Rutte niet uit dat die eerder open kunnen.

Onder andere regeringspartijen CDA en VVD riepen het kabinet in een debat met de Tweede Kamer eerder woensdag op dit soort bedrijven niet langer gesloten te houden dan strikt noodzakelijk.

Net als deze week zal het kabinet over drie weken bekendmaken wat er een week later gebeurt met de geldende maatregelen. Maar „die drie weken zijn niet heilig”, benadrukte de premier. Deskundigen kijken momenteel of werken met onder meer mondkapjes soelaas zou kunnen bieden aan bijvoorbeeld kappers of masseurs, en of die daardoor eerder weer aan de slag kunnen.

Voor restaurants en cafés haastte Rutte zich de verwachtingen te temperen. Het is mooi dat dat soort bedrijven plannen maken om de 1,5 meter in acht te nemen, maar als ze opengaan „weet je dat je veel meer mensen op straat krijgt, die naar terrassen gaan”. Daarmee neemt het risico dat meer mensen besmet raken met het coronavirus ook weer toe.

„Ik wil niet de indruk wekken dat je voor de horeca al voor 19 mei meer duidelijkheid kan bieden. Dat verwacht ik niet.”