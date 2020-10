Rutte: nadruk lag te veel op eigen verantwoordelijkheid

Minister-president Mark Rutte vindt dat hij niet goed genoeg heeft gecommuniceerd over het coronabeleid van het kabinet. De nadruk lag de afgelopen maanden te veel op de eigen verantwoordelijkheid, erkent hij in een Kamerdebat over de strenge nieuwe coronamaatregelen.

Het is volgens Rutte belangrijk ook voldoende aandacht te hebben voor de verplichtingen van mensen. Dat heeft hij zelf niet goed gedaan, erkent hij. De premier stelt vast dat mensen de maatregelen nu minder goed opvolgen dan in maart en april. „Dat kan je niet allemaal met communicatie oplossen, maar het had wel effectiever gemoeten.”

Wat volgens Rutte evenmin helpt, is het beeld dat er intern verdeeldheid zou zijn over de aanpak van corona. Hij noemt het „zeer onwenselijk” dat die indruk de afgelopen weken is ontstaan. „Er is discussie, in het kabinet, in het veiligheidsberaad, en ook in het OMT. Maar wat je niet wilt, is dat die te zichtbaar wordt, omdat dat ook onzekerheid creëert.”

Rutte erkent ook dat de maatregelen die twee weken geleden getroffen werden, niet stevig genoeg waren. „Er is te veel zorg of dat pakket wel voldoende doet”, zegt hij. Het aantal besmettingen had inmiddels een afvlakking moeten laten zien, en die is volgens de premier nog onvoldoende zichtbaar.

Hij doelde op extra maatregelen in zes regio’s en daarna nog eens in acht regio’s, die van het niveau beheersbaar naar zorgelijk gingen. Zo gingen de kroegen daar iets eerder dicht.

PvdA-leider Lodewijk Asscher verweet het kabinet in juli en augustus niets te hebben gedaan terwijl alle kritieke grenswaarden werden overschreden. „Alleen het laatste rondje in de kroeg werd geschrapt”, sneerde Asscher. Hij wilde erkenning van de premier dat „er te laat en te licht is gereageerd”.

Maar Rutte geeft terugkijkend alleen toe dat het pakket niet stevig genoeg was. Te laat was het niet volgens hem, omdat de hele besluitvorming binnen de gestelde termijnen was.