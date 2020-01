Rutte naar Brussel voor werkdiner met Von der Leyen

Premier Mark Rutte is zaterdagavond in Brussel voor een werkdiner met Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Er is geen officiële agenda, alle relevante onderwerpen komen aan de orde, laat de woordvoerder van de Duitse politica weten.

De ontmoeting op de eerste dag dat de Britten geen EU-lid meer zijn, past volgens de zegsvrouw in de reeks gesprekken die Von der Leyen voert met regeringsleiders over actuele zaken en de prioriteiten van de Europese Commissie.

Aan de orde komen zaken als het klimaatbeleid, digitalisering, een gelijk speelveld voor de industrie en de rol van Europa op het wereldtoneel. De verwachting is dat ook de EU-meerjarenbegroting ter sprake komt. Daarover spreken de leiders op 20 februari op een ingelaste Europese top.

Rutte ontvangt donderdag in Den Haag drie andere leden van de Europese Commissie: vicevoorzitter Margaritis Schinas en de commissarissen Johannes Hahn (Begroting) en Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken en Migratie).