Rutte na eerste besmettingsgeval: volg adviezen op

Het is van belang adviezen van deskundigen over het coronavirus te blijven opvolgen nu in Nederland het eerste besmettingsgeval is geconstateerd. Dat zegt premier Mark Rutte is een eerste reactie op Twitter.

Hij zegt in nauw contact te staan met verantwoordelijk minister Bruno Bruins, „onder andere over alle inspanningen die gedaan zijn om ons land hierop voor te bereiden.”

Rutte wenst „de besmette man natuurlijk alle sterkte en beterschap toe.” De premier uit grote waardering voor „de professionals, die hard werken om alles te doen wat nodig is. Het is van belang dat we hun adviezen blijven volgen.”