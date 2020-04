Rutte: na crisis lessen trekken over zorg

Als de coronacrisis achter ons ligt moeten er lessen worden getrokken over hoe de Nederlandse zorg is georganiseerd. Daarbij moet worden gekeken hoe er bijvoorbeeld veel sneller kan worden opgeschaald op intensivecareafdelingen, vindt premier Mark Rutte.

De capaciteit op de Nederlandse ic-afdelingen is de afgelopen weken verdubbeld, een prestatie die Rutte woensdag in de Kamer „ongelooflijk knap” noemde. PVV-voorman Geert Wilders vroeg Rutte of Nederland eigenlijk niet gewoon überhaupt meer ic-capaciteit moet hebben.

Zo ver wil Rutte nog niet gaan. Voordat de crisis begon was er in Nederland plek voor 1100 ic-patiënten, maar stonden enkele honderden bedden leeg, benadrukte hij.